आज का मकर राशिफल, 7 मई 2018: परिजनों का मिलेगा सहयोग, पूरी हो सकती है पार्टनर की तलाश

दैनिक राशिफल: पानी से भय रहेगा। परिजनों का सहयोग मिलेगा। किसी यात्रा पर जाने से बचें। आय में व्‍यवधान एवं खर्चों की अधिकता रहेगी। संतानों की चिंता रहेगी। सरकार तथा उपरी अधिकारी के विषय में कार्यसफलता मिलेगी। शुभ रंग: आज आपके लिए शुभ रंग सिल्वर और भाग्य 72 % होगा। टैरो राशिफल:अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। सोच-समझकर निवेश करें। आज महिला मित्रों का सहयोग मिलेगा। आज आपको भौतिक सुख मिल सकता है। मनोरंजक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। ऑफिस में गुलाबी रंग का प्रयोग करें।

लव राशिफल: आज पार्टनर की तलाश पूरी हो सकती है। पुरानी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। पार्टनर के साथ हुए झगड़े से आप बोझिल महसूस करेंगे लेकिन थोड़े समय बाद सब ठीक होगा। पार्टनर से किसी बात को मनवाने का दबाव ना बनाएं। स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको सड़क पर सावधानी बरतने की जरूरत है। सड़क दुर्घटना होने की सम्भावना है। यातायात के सभी नियमों का पालन करें। गाड़ी चलाते समय सीट बैल्ट और हैलमेट का प्रयोग अवश्य करें।

वित्त राशिफल: आपका काम सावधानी से पूरा करें, इससे आपका आर्थिक दबाव काफी काम होगा। कारोबार में पूंजी निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। इससे आपको तरक्की मिल सकती है। प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा।

First Published on May 7, 2018 5:30 am