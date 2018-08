आज का मकर राशिफल, 03 अगस्त 2018: विदेश यात्रा के हैं योग, आत्मविश्वास से रहेंगे भरपूर

दैनिक राशिफल: मकर राशि के जातकों का आत्मविश्वास आज के दिन काफी मजबूत रहेगा। आज आप अपनी समस्याओं को काफी आसानी से सुलझा लेंगे। इसके साथ ही आप दूसरों की भी मदद करेंगे। इससे दूसरे लोग आपके काफी प्रभावित होंगे। आपकी प्रतिभा की तारीफ की जाएगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है काला और आपका भाग्य 69% होगा। लव राशिफल: आज आप अपने पार्टनर के साथ ढेर सारा समय बिताएंगे। इससे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। इस दौरान आप लोग ढेर सारी मस्ती करेंगे। इससे आपके रिश्ते में काफी मजबूती आएगी।

वित्त राशिफल: आप विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। आपकी यह यात्रा काम के सिलसिले में होगी। आप अपनी ऑफिस की ओर से भी भेजे सकते हैं। इस यात्रा से आपको नए अनुभव हासिल होंगे। इससे आपको अपना बिजनेस फैलाने में मदद मिलेगी। आप कुछ नए विचार लेकर लौटेंगे। टैरो राशिफल: आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आपको परिवार वालों का साथ मिलेगा। इसके साथ ही आज आपके घर पर दोस्त का आगमन हो सकता है। आप उससे मिलकर बहुत ही खुश होंगे। आप दोनों मिलकर अपनी पुरानी यादों को साझा करेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: आपको एक नियमीत दिनचर्या अपनाने की जरूरत है। इसके साथ ही आप जिम जाने की शुरुआत करें। इससे आपकी सेहत में काफी सुधार आएगा। साथ ही अपने भोजन में पौष्टिक आहार शामिल करें। पानी समय-समय पर पीते रहें और बाहर का खाना ना खाएं।

First Published on August 3, 2018 5:05 am