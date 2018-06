आज का मकर राशिफल, 2 जून 2018: काम में रहेंगे व्यस्त, पेरेंट्स की सेहत का रखें ख्याल

दैनिक राशिफल: मकर राशि के जातक आज के दिन काम में व्यस्त रहेंगे। आज का दिन ऐसे गुजर जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। ऐसा हो सकता है कि आपको किसी परिजन की मदद करनी हो। इस कार्य में आप काफी व्यस्त हो सकते हैं। इससे आपके परिजन काफी खुश होंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 71% होगा। लव राशिफल: इस राशि के लोग आज अपने पार्टनर के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं। इस दौरान आप दोनों काफी मस्ती करने वाले हैं। इससे आपके रिश्ते में मिठास घुलेगी और आप दोनों और करीब आएंगे।

वित्त राशिफल: आज आप अपने भविष्य की वित्तिय योजनाओं पर विचार कर सकते हैं। आप अपने लिए कुछ नए मुकाम निर्धारित कर सकते हैं। इससे आपको काफी रोमांचक अनुभव होगा। लेकिन इस दौरान आपको व्यवहारिक होना होगा। ऐसे लक्ष्य ही बनाए जिन्हें हासिल किया जा सके। टैरो राशिफल: आपको माता-पिता की सेहत का ख्याल रखने की जरूरत है। यदि वे दवाइयां ले रहे हों तो समय से लेने में उनकी मदद करें। अपने माता-पिता से बात करें और उनके साथ बाहर घूमने जाएं। आपके पेरेंट्स को आपके साथ ही जरूरत है।

स्वास्थ्य राशिफल: आप मानसिक रूप से कुछ परेशान हो सकते हैं। इससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है। ऐसे में आपको डॉक्टर से मिलना होगा। आपको सकारात्मक रहने की जरूरत है। आप गैर-जरूरी चीजों पर ध्यान ना दें और उसकी चिंता ना करें। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। आपको खुश रहने की जरूरत है।

First Published on June 2, 2018 5:25 am