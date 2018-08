आज का धनु राशिफल, 01 सिंतबर 2018: पार्टी में लेंगे हिस्सा, व्यवसाय विस्तार के लिए अच्छा है दिन

दैनिक राशिफल: धनु राशि के जातक आज के दिन किसी पार्टी में हिस्सा ले सकते हैं। इस पार्टी का आप भरपूर लुत्फ उठाएंगे। पार्टी में आपकी किसी की ओर आकर्षित भी हो सकते हैं। ऐसे संकेत हैं कि आप दोनों में नजदीकियां बढ़ेंगी। इसके साथ ही आपको दोस्तों का भी साथ मिलेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सफेद और आपका भाग्य 75% होगा। लव राशिफल: इस राशि के लोगों को आज के दिन किसी नए शख्स से मुलाकात होने वाली है। उस शख्स से मिलकर आप बहुत ही खुश होंगे। ऐसे आसार हैं कि आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ सकता है। आपको एक-दूसरे को समझने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए।

वित्त राशिफल: व्यवसाय विस्तार के लिए आज का दिन अच्छा है। आपको इस बारे में गहराई से विचार करना चाहिए। आप चाहें तो इसमें किसी जानकार की राय भी ले सकते हैं। और अचानक से कोई बड़ा फैसला ना लें। व्यवसाय विस्तार को धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं। टैरो राशिफल: आज आपको कुछ मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। हांलाकि आपको इससे बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी कुशलता से इसका सामना कर सकते हैं। इसके साथ ही आज का दिन आप अपने परिजनों के साथ बिताएं।

स्वास्थ्य राशिफल: आपको आज के दिन अपनी सेहत को लेकर विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी। ऐसे संकेत हैं कि आपको कफ या कोल्ड की समस्या हो सकती है। इसलिए आज के दिन अत्यधिक ठंडी चीजों के सेवन से दूर रहें। इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से संपर्क करें और जरूरी सावधानियां बरतें।

First Published on September 1, 2018 4:09 am