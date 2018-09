आज का कर्क राशिफल, 07 सितंबर 2018: भविष्य के बारे में करेंगे विचार, पार्टनर से हो सकता है विवाद

दैनिक राशिफल: कर्क राशि के जातक आज के दिन अपने भविष्य के बारे में विचार करेंगे। आज आप अपने लिए कुछ नए लक्ष्य तय कर सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए बेहतर होगा। इसके साथ ही आपको अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए आज से ही लग जाना चाहिए। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सफेद और आपका भाग्य 75% होगा। लव राशिफल: पार्टनर के साथ आपका किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। ऐसे में आपको क्रोधित होने से बचना होगा। आप कोशिश करें कि बातचीत के जरिए समस्या का हल ढूंढा जा सके। इसके साथ ही आप अपने पार्टनर को सम्मान दें और उसके फैसलों को समझने का प्रयास करें।

वित्त राशिफल: आज का दिन निवेश करने के लिए अच्छा है। यदि आपने निवेश करने की योजना बनाई हो तो आज ऐसा कर सकते हैं। इस तरह के संकेत हैं कि आज के दिन किया गया निवेश भविष्य में लाभ देगा। आप शेयर बाजार के साथ ही मकान या प्रॉपर्टी में भी निवेश कर सकते हैं। हालांकि किसी जानकार से सलाह लेना ना भूलें। टैरो राशिफल: आपको अपने पार्टनर का ख्याल रखने की जरूरत है। आप अपने पार्टनर से अपना रिश्ता सौहार्दपूर्ण बनाएं ताकि वह आपसे अपने दिल की बातें बेझिझक शेयर कर सके। इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोग पिछले कई दिनों से आलस्य का शिकार होते जा रहे हैं। आपको इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। इसके साथ ही रात में जल्दी सोने की कोशिश करें। सुबह में जगने के बाद टहलने जरूर जाएं और पौष्टिक आहार लें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on September 7, 2018 4:53 am