आज का कर्क राशिफल, 29 सितंबर 2018: किसी शख्स से मिलेगी महत्वपूर्ण सलाह, गैर-जरूरी बातों पर ना दें

दैनिक राशिफल: कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। आज आपको किसी शख्स से कोई महत्वपूर्ण सलाह मिलने वाली है। यह सलाह आपके काफी काम आएगी। इसलिए आज के दिन मिलने वाली सलाहों को ध्यान से सुनें। आप चाहें तो अपनी समस्या किसी जानकर के समक्ष रख भी सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है बैंगनी और आपका भाग्य 75% होगा। लव राशिफल: आज आपको किसी शख्स की ओर से प्रेम प्रस्ताव मिलने वाला है। यह प्रस्ताव सोशल मीडिया के जरिए भी मिल सकता है। इससे आप काफी खुश होंगे। हालांकि इस मामले में आपको जल्दबाजी करने से बचना होगा।

वित्त राशिफल: आज आपको जमीन-जायदाद से जुड़ा कोई फैसला लेते समय बेहद सावधान रहने की जरूरत है। आप इस कार्य में दूसरों द्वारा दी जा रही सलाह को नजरअंदाज ना करें। इससे आपको हानि हो सकती है। यदि ये फैसला घर वालों की सहमति से लिया जाए तो सही रहेगा। टैरो राशिफल: आज आप अपने करियर से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं। इसमें आपको अपनी रुचि को सर्वोपरि रखना होगा। आप दूसरों की नकल करने से बचें। यदि आपको कुछ समझ में ना आए तो दूसरों से सलाह लें।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोगों को आज के दिन सकारात्मक रहने की जरूरत है। आप गैर-जरूरी बातें सोचकर उन पर विचार ना करें। इससे आपको तनाव बढ़ेगा और आपकी सेहत भी खराब हो सकती है। इसलिए इसके प्रति पहले से ही सावधान रहें और अपना पूरा ख्याल रखें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on September 29, 2018 4:26 am