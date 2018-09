आज का कर्क राशिफल, 28 सितंबर 2018: परिजन को पड़ेगी मदद की जरूरत, निवेश के लिए अच्छा है दिन

दैनिक राशिफल: कर्क राशि के जातकों से आज दिन उनका कोई परिजन मदद मांग सकता है। आपको उनकी हर संभव मदद करनी चाहिए। इससे उनका रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा। साथ ही ऐसा करने से आप दोनों के रिश्ते काफी मजबूत होंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 75% होगा। लव राशिफल: आपको किसी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने से पहले अच्छी तरह से विचार-विमर्श कर लेना चाहिए। आप अपने पार्टनर से जो भी वादे करें, वह काफी सोच-समझकर किया गया हो। आपको ऐसी कोई बात उनसे नहीं कहनी चाहिए, जिसे आप भविष्य में पूरा नहीं कर पाएं।

वित्त राशिफल: आज का दिन आर्थिक लिहाज से अच्छा है। आज आप निवेश भी कर सकते हैं। ऐसे संकेत हैं कि आज के दिन किया गया निवेश आपको काफी लाभ पहुंचाएगा। हालांकि आपको ऐसा करने से पहले अच्छी तरह से रिसर्च कर लेनी चाहिए। आप जल्दबाजी में आकर निवेश करने का फैसला नहीं लें। टैरो राशिफल: आज आपके परिवार में किसी शख्स की सेहत खराब हो सकती है। आपको उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए। उन्हें आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आप उनके लिए अधिक से अधिक समय निकालने का प्रयास करें।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोगों को अपने बढ़ते वजन पर ध्यान देने की जरूरत है। आपको अपने खान-पान को लेकर काफी सतर्क हो जाना चाहिए। आप अपने भोजन में ऐसी चीजें शामिल ना करें, जिनसे फैट बढ़ता हो। साथ ही आपको नियमित रूप से कसरत करना शुरू कर देना चाहिए।

First Published on September 28, 2018 4:35 am