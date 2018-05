आज का कर्क राशिफल, 26 मई 2018: यात्रा के हैं योग, पार्टनर चुनते समय ना करें जल्दबाजी

दैनिक राशिफल: कर्क राशि के जातकों को आज के दिन सकारात्मक रहने की जरूरत है। आज आपको समझदारी से काम लेना होगा। आप कुछ मुश्किल हालात का सामना कर सकते हैं। लेकिन आपकी तत्परता आपको इससे बाहर निकालेगी। आपको दोस्तों का साथ मिलेगा। आप उनकी मदद ले सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 68% होगा। लव राशिफल: आज आपको अपने प्रेम संबंधों को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। आप अपना पार्टनर चुनते समय जल्दबाजी ना करें। यदि किसी के साथ रिश्ते में बंधने वाले हों तो उसे समझने के लिए समय दें। आपको द्वारा सोच-समझकर उठाया गया कदम आपके रिश्ते को मजबूत करेगा।

वित्त राशिफल: इस राशि के जातकों का व्यवसाय इन दिनों काफी अच्छा चल रहा है। आज आप अपने व्यवसाय को लकेर काफी व्यस्त रहेंगे। आप किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। इस दौरान आपकी कई लोगों से मुलाकात होगी। आपके द्वारा बनाया गया यह नेटवर्क आपके व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करेगा। टैरो राशिफल: आज आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। इस यात्रा से आपको काफी सुकून मिलने वाला है। इससे आप अपनी रोज की बोरियत से दूर होंगे। इसके अलावा बुजुर्ग लोगों की तबीयत खराब हो सकती है। इसलिए डॉक्टर के संपर्क में रहें।

स्वास्थ्य राशिफल: कर्क राशि के लोग आज सेहत से जुड़ी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। आपके जोड़ों की दर्द आपको परेशान कर सकती है। इसके साथ पेट संबंधी कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप आज अपनी सेहत के प्रति विशेष रूप से सावधान रहें। डॉक्टर की बताई दवाइयां समय पर लेते रहें।

First Published on May 26, 2018 4:44 am