आज का कर्क राशिफल, 25 मई 2018: विदेश यात्रा के हैं योग, पेट संबंधी हो सकती है परेशानी

दैनिक राशिफल: कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी अच्छा है। आज आपके परिवार में खुशियों भरा माहौल रहेगा। आज आपके घर किसी मेहमान का आगमन हो सकता है। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों के बीच आई खटास आज दूर होगी। आपको एक संगठित परिवार का महत्व समझ में आएगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है बैंगनी और आपका भाग्य 70% होगा। लव राशिफल: प्रेम के लिहाज से आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा है। आज आपकी अपने पार्टनर से मुलाकात होगी। वहीं, सिंगल लोग आज किसी नए शख्स को ओर आकर्षित हो सकते हैं। इस शख्स से आपके रिश्ते काफी आगे बढ़ने वाले हैं।

वित्त राशिफल: इस राशि के जातक आज के दिन किसी विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। आपकी यह यात्रा व्यवसाय से जुड़ी होगी। इस दौरान आप दूसरे लोगों के साथ अपने रिश्ते मधुर बनाने का प्रयास करें। इसका आपको व्यवसाय विस्तार में लाभ मिलेगा। आज आपको व्यवसाय से जुड़ा कोई नया विचार आ सकता है। टैरो राशिफल: आज आप किसी बात को लेकर मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। इसका आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ने वाला है। इललिए बेहतर होगा कि आप किसी जानकार में मदद लें। अपने खान-पान की ध्यान रखें।

स्वास्थ्य राशिफल: कर्क राशि के लोग अपनी सेहत को लेकर कुछ परेशान हो सकते हैं। बीती रात आया बुरा सपना भी आपको परेशान कर सकता है। आज आप पेट संबंधी बीमारियों से घिर सकते हैं। ऐसे में आपको अपने खाने पर ध्यान देने की जरूरत है। आप सकारात्मक सोचें और गैर-जरूरी बातों पर ध्यान न दें।

First Published on May 25, 2018 4:35 am