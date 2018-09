आज का कर्क राशिफल, 22 सितंबर 2018: कुछ नया करने की करेंगे कोशिश, रिश्ते में आ सकती हैं परेशानियां

दैनिक राशिफल: कर्क राशि के जातक आज के दिन कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। इससे आपको कई नई चीजें जानने को मिलेंगी। इसके साथ ही आपके जीवन में आई स्थिरता कुछ समय के लिए दूर होगी। आज आपको कुछ नए विचार प्रभावित कर सकते हैं। आप इन विचारों का पालन भी करना चाहेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है बैंगनी और आपका भाग्य 66% होगा। लव राशिफल: आज आपके रिश्ते में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर मतभेद उत्पन्न हो सकता है। इसलिए आपको इसके प्रति पहले से ही सावधान रहने की जरूरत है। आप दोनों बातचीत के जरिए अपना मतभेद समाप्त करने की कोशिश करें।

वित्त राशिफल: वित्तीय नजरिए से आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा है। आज उन लोगों को धनलाभ होने वाला है जो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही ऑफिस में आपके काम की तारीफ की जा सकती है। आपके सीनियर आपकी मेहनत से काफी प्रभावित होंगे। टैरो राशिफल: आज आप अकेले में समय बिताना पसंद करेंगे। इस दौरान आप अपने जीवन से जुड़ी बातों पर विचार करेंगे। आपको लगेगा कि आपकी गलतियों की वजह से कुछ रिश्ते खराब हो गए हैं। आप उन रिश्तों को ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप अपनी सेहत पर काफी ध्यान देंगे। आप खुद को स्वस्थ्य रखने के लिए कुछ योजनाएं बना सकते हैं। यह एक बढ़िया काम है। आपको अपनी सेहत के ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए। आप रात में जल्दी सो जाएं और सुबह में जगकर एक्सरसाइज करने जाएं। इससे आपकी सेहत को काफी फायदा होगा।

First Published on September 22, 2018 4:58 am