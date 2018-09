आज का कर्क राशिफल, 21 सितंबर 2018: लेंगे महत्वपूर्ण फैसला, शुभ रंग है नारंगी

दैनिक राशिफल: कर्क राशि के जातक आज के दिन कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं। इस फैसले का आपके भविष्य पर काफी असर पड़ेगा। इसलिए आपको यह फैसला काफी सोच-समझकर लेना चाहिए। आपके लिए इसमें किसी जानकार शख्स से मदद ले लेनी चाहिए। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नारंगी और आपका भाग्य 58% होगा। लव राशिफल: आपको अपनी रिलेशनशिप के बारे में विचार करने की जरूरत है। पिछले काफी समय से आपके रिश्ते में कड़वाहट बनी हुई है। यदि आप दोनों का रिश्ता चलने लायक ना हो तो इसे खत्म कर देना ही बेहतर होगा। हालांकि आपको इस पर पार्टनर से खुलकर बात करनी चाहिए।

वित्त राशिफल: यदि आप अपनी गाड़ी या घर बेचना चाह रहे हों तो आज इसके लिए विज्ञापन दे सकते हैं। इस लिहाज से आज का दिन अच्छा है। हालांकि ऐसा कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको अचानक से नहीं कर लेना चाहिए। आप इस तरह के फैसलों पर घर के लोगों से भी बात कर लें। टैरो राशिफल: आप आज किसी छोटी सी यात्रा पर जा सकते हैं। आपकी यह यात्रा के अपने घर के कुछ ही दूर पर होगी। इस दौरान आप अकेले में समय बिताएंगे और अपने जीवन से जुड़ी तमाम बातों पर विचार करेंगे। इससे आपको काफी अच्छा महसूस होगा।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोगों की सेहत में आज सुधार आने वाला है। इससे आपको काफी राहत महसूस होगी। हालांकि आपको अपनी सेहत को लेकर काफी सतर्क हो जाने की जरूरत है। आप धूम्रपान करने की आदत छोड़ दें। इसका आपकी सेहत पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on September 21, 2018 5:07 am