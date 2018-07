आज का कर्क राशिफल, 21 जुलाई 2018: परिवार से मिलेगी मदद, जमीन-जायदाद की कर सकते हैं बिक्री

दैनिक राशिफल: कर्क राशि के जातकों को आज के दिन परिवार वालों से मदद मिलेगी। इस मदद से आपका एक रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा, जिससे आप बहुत ही खुश होंगे। इसके साथ ही आप खुद को भाग्यशाली महसूस करेंगे कि आपके पास एक अच्छा परिवार है। आप खुद को और भी अधिक जिम्मेदार बनाएंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है बैंगनी और आपका भाग्य 82% होगा। लव राशिफल: आज आप अपने पार्टनर को बहुत मिस करेंगे। आपका पार्टनर कुछ जरूरी काम से शहर से बाहर गया हुआ है। लेकिन आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों बाद ही आपकी उनसे मुलाकात होगी।

वित्त राशिफल: यदि आपने हाल के दिनों में अपनी जमीन-जायदाद बेचने की सोची है तो आज के दिन ऐसा कर सकते हैं। ऐसे संकेत हैं कि आज जमीन-जायदाद के लेन-देन में इस राशि के जातकों को लाभ मिलने वाला है। इस दौरान आपको सभी जरूरी कागजात संभालकर रखना चाहिए। टैरो राशिफल: आपको अपने परिवार वालों का साथ मिलेगा। परिवार के लोग आपकी मदद करेंगे। आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। इससे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आप मानसिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोगों की सेहत आज के दिन अच्छी रहेगी। आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। हालांकि आपके घर में किसी की तबीयत खराब हो सकती है। इसलिए परिवार के लोगों की सेहत का ख्याल रखें। आप परिवार में बीमार पड़े शख्स की पूरी देखरेख करें। उन्हें आपकी जरूरत है।

First Published on July 21, 2018 4:23 am