आज का कर्क राशिफल, 20 सितंबर 2018: पार्टनर को करेंगे मिस, बढ़ते मोटापे पर दें ध्यान

दैनिक राशिफल: कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी अच्छा है। आज आप ढेर सारी मौज-मस्ती करने वाले हैं। आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने भी जा सकते हैं। इसमें आपको बहुत मजा आएगा और आप खुद को मानसिक रूप से काफी हल्का महसूस करेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 69% होगा। लव राशिफल: आप आज के दिन अपने पार्टनर को बहुत मिस करेंगे। कुछ दिनों पहले ही आपका अपने पार्टनर से वियोग हुआ है। ऐसे में आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने करियर पर ध्यान दें और खुद को व्यस्त रखने का प्रयास करें।

वित्त राशिफल: इस राशि के जातकों को आज के दिन वित्तीय मामलों में सावधान रहने की जरूरत है। आप लालच देने वाली वित्तीय योजनाओं की चपेट में आने से बचें। ऐसा ना करने पर आपको धनहानि का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इसे लेकर सतर्क रहें। टैरो राशिफल: आप अपने पार्टनर की सेहत का ध्यान रखें। ऐसे संकेत हैं कि आज आपके पार्टनर की तबीयत खराब हो सकती है। इसलिए उनकी मदद करें। आपको उन्हें आराम करने देना चाहिए। आप घर के कामों में अपना हाथ बटाएं और उन्हें दवाएं समय से दें।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के जातकों को अपने बढ़ते मोटापे पर ध्यान देने की जरूरत है। आपकी लापरवाही के चलते आने वाले दिनों में मोटापे की समस्या गंभीर हो सकती है। इसलिए जिम जाने की शुरुआत करें। इससे आप खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से काफी स्वस्थ्य महसूस करेंगे।

First Published on September 20, 2018 4:21 am