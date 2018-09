आज का कर्क राशिफल, 15 सितंबर 2018: दोस्तों के साथ जाएंगे घूमने, सेहत रहेगी अच्छी

दैनिक राशिफल: कर्क राशि के जातकों को आज के दिन दोस्तों का साथ मिलेगा। आप अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाएंगे। इस दौरान आप लोग ढेर सारी मस्ती करेंगे। इससे आपको मानसिक रूप से काफी सुकून मिलेगा। इस मुलाकात के बाद आप काफी फ्रेश होकर निकलेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है आसमानी और आपका भाग्य 62% होगा। लव राशिफल: इस राशि के जातकों को पार्टनर की जरूरत है। पार्टनर के बिना आपकी जिंदगी काफी उदास हो गई है। इसलिए आपको पार्टनर की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। आपके द्वारा किया जाने वाला प्रयास जल्द ही सफल भी होगा। इससे आपके जीवन में रोमांच आएगा।

वित्त राशिफल: वित्त के नजरिए से आज का दिन इस राशि के उन जातकों के लिए अच्छा है जिनके व्यापार का फैलाव विदेश तक है। आज आपको इसमें भारी लाभ मिलने वाला है। हालांकि आपको इस मौके को भुनाने की कला आनी चाहिए। इस दौरान अपने उत्पाद की गुणवत्ता को बरकरार रखें। टैरो राशिफल: आज आप अकेले में समय बिताना पसंद करेंगे। आप इस दौरान अपने जीवन से जुड़ी तमाम बातों पर विचार करेंगे। आप खुद के द्वारा हासिल की गई सफलताओं पर प्रसन्न होंगे। इसके साथ ही अपने लिए कुछ नए लक्ष्य भी बना सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोगों की सेहत आज के दिन अच्छी रहेगी। हालांकि आपके परिवार का कोई सदस्य आज बीमार पड़ सकता है। इसलिए आपको इसके प्रति पहले से ही सतर्क रहने की जरूरत है। आप उन्हें डॉक्टर के पास जरूर लेकर जाएं और डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयां समय पर देते रहें।

First Published on September 15, 2018 3:18 am