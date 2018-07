आज का कर्क राशिफल, 14 जुलाई 2018: पार्टनर के साथ बिताएंगे समय, खर्च करते समय रहें सावधान

दैनिक राशिफल: कर्क राशि के जातक आज के दिन अकेले में समय बिताना पसंद करेंगे। आज आप अपने द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों पर काफी प्रसन्न होंगे। इसके साथ ही अपने लिए कुछ नए लक्ष्य भी तय कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में एक बार फिर से गतिशीलता आएगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 70% होगा। लव राशिफल: प्रेम के नजरिए से आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा है। आज आप अपने पार्टनर के साथ ढेर सारा क्वालिटी टाइम बिताएंगे। इससे आपके रिश्ते में और अधिक मजबूती आएगी और एक-दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा। आपको प्यार का महत्व समझ में आएगा।

वित्त राशिफल: इस राशि के लोगों को अपनी खर्च करने की आदत पर काबू पाने की जरूरत है। ऐसे संकेत हैं कि आज के दिन भी आप काफी खरीददारी करने वाले हैं। इससे आपका काफी धन खर्च होगा जिसका आपको बाद में पछतावा हो सकता है। आपको गैर-जरूरी चीजों पर अपना धन खर्च करने से बचना होगा। टैरो राशिफल: आज आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। इस दौरान आपकी कई अजनबी लोगों से मुलाकात होगी। आपको इनसे काफी सावधानी पूर्वक बात करनी चाहिए। इसके साथ ही आपको अच्छे और बुरे लोगों की पहचान करना सीखना होगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज के दिन आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपका काम करने में काफी मन लगेगा। इसके साथ ही आपको शाम के समय खेलने के लिए समय निकालना चाहिए। इससे आपको शारीरिक और मानसिक रूप से काफी लाभ प्राप्त होगा। आप खुद को प्रसन्न महसूस करेंगे।

First Published on July 14, 2018 5:06 am