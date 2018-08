आज का कर्क राशिफल, 10 अगस्त 2018: नए शख्स का आपकी जिंदगी में होगा आगमन, सेहत रहेगी अच्छी

दैनिक राशिफल: कर्क राशि के जातकों का आज अध्यात्म में काफी मन लगेगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाने विचार कर सकते हैं। यह एक अच्छा विचार है। आपको धार्मिक यात्रा पर जाना चाहिए। इससे आपको मानसिक रूप से काफी सुकून मिलेगा। और यात्रा से ताजा होकर लौटेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 69% होगा। लव राशिफल: इस राशि के लोगों की जिंदगी में आज कोई नया शख्स आने वाला है। आप इससे बहुत ही खुश होंगे। आपको उनसे मिलकर काफी अच्छा लगेगा। हालांकि आपको किसी भी तरह की जल्दबाजी करने से बचना होगा। आप दोनों एक-दूसरे को समझने के लिए समय दें।

वित्त राशिफल: आज के दिन आपको अपने व्यवसाय में लाभ होने वाला है। आपको व्यवसाय से जुड़े किसी काम को लेकर यात्रा करनी पड़ सकती है। इस यात्रा से आपको अपना नेटवर्क बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। आप अपने व्यवसाय में विस्तार लाने का प्रयास करें। इससे भविष्य में लाभ होगा। टैरो राशिफल: आप अपने परिवार के बारे में सोचेंगे। आपको अपने परिवार के सदस्यों को लेकर चिंता होगी। हालांकि आपको इससे बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह अच्छी बात है कि आप अपने परिवार के बारे में सोचते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आप काफी अच्छा महसूस करेंगे। आपका काम करने में मन लगेगा। आप दोस्तों के साथ घूमने भी जा सकते हैं। इस दौरान आपको लोग काफी मस्ती करेंगे। इससे आपको खुशी का एहसास होगा और आपका तनाव कम होगा।

First Published on August 10, 2018 4:19 am