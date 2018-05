आज का कर्क राशिफल, 9 मई 2018: घर की साफ-सफाई में लगेगा मन, छोटी-छोटी चोटों से रहें सावधान

दैनिक राशिफल: कर्क राशि के जातकों को आज के दिन अपने घर पर ध्यान देने की जरूरत है। आज आप इस बात पर विचार करें कि कैसे घर के वातावरण को और खुशनुमा बनाया जा सकता है। आप घर की साफ-सफाई में अपने बच्चों की भी मदद ले सकते हैं। इस कार्य में सबका मन भी लगेगा और घर की साफ-सफाई भी हो जाएगी। शुभ रंग: आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 77% होगा। लव राशिफल: आज के दिन आप अपने साथी को कोई तोहफा दे सकते हैं। इससे आपके पार्टनर को काफी प्रसन्नता होगी। इसके साथ ही यह तोहफा आपके रिश्ते में ताजगी भी लाएगा।

वित्त राशिफल: कर्क राशि के जातकों के लिए वित्त के लिहाज से आज का दिन काफी अच्छा है। आज आपको लाभ मिलने वाला है। आपने पिछले दिनों जो निवेश किया था, उससे आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा कोई शख्स आपसे लिया हुआ लोन भी आपको वापस कर सकता है। इससे आप काफी प्रसन्न होंगे। टैरो राशिफल: आज आप अपने स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंतित हो सकते है। यदि आपने अपनी किसी बीमारी का इलाज बीच में ही छोड़ दिया है तो इससे आपको दिक्कत हो सकती है। आज आपको परिवार वालों को साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: मिथुन राशि के जातकों को आज के दिन थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। आज आपको छोटी-छोटी चोटें लग सकती हैं। आपकी लापरवाही से ये चोटें गंभीर भी हो सकती हैं। आज आप सीढ़ियां चढ़ते वक्त सावधान रहें। इसके अलावा भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on May 9, 2018 5:27 am