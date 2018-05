आज का कर्क राशिफल, 7 मई 2018: दोस्तों से हो सकती है मुलाकात, प्रेमी को कर सकते हैं प्रपोज

दैनिक राशिफल: आज किसी के साथ प्रेम के बंधन में बंधेंगे। आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं। नए काम शुरू कर सकते हैं। दोस्तों से मुलाकात लाभकारी साबित होगी। आपको लाभ मिल सकता है। छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। विरोधियों को पराजित कर सकेंगे। शुभ रंग: आज आपके लिए शुभ रंग नीला और भाग्य 77 % होगा। टैरो राशिफल- धैर्य बनाकर रखें। अच्छी खबर मिलेगी। मीठी बोली बोलकर काम निकलवाएंगे। कारोबार में सफलता मिल सकती है। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है।ऑफिस में नारंगी रंग का प्रयोग करें

लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच सब सामान्य रहेगा। आज का दिन अच्छा साबित होगा। जो किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे हैं उनके लिए आज का दिन अनुकूल है। आज सिंगल लोग किसी खास इंसान से मिलने की कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य राशिफल: आज काम में आलस्य रहेगा। शारीरिक शक्ति में कमी आएगी। थकावट भी महसूस करेंगे। कार्य में सफलता पाने के लिए उस काम में उत्साह दिखाना होगा। धैर्य रखें यह समय थोड़ी देर के लिए है जिसमें आप मानसिक और शारीरिक तनाव महसूस करेंगे। आने वाले समय में आपको सेहत संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा।

वित्त राशिफल: पैतृक संपत्ति के मामलों से अभी दूर रहें। यह समय पैतृक संपत्ति के मामले में चर्चा के लिए सही नहीं है। क्योंकि यह चर्चा विभाजन की ओर जा सकती है। इससे आपको हानि हो सकती है। इसलिए समय का इंतजार करें और धैर्य से रहें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on May 7, 2018 6:26 am