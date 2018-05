आज का कर्क राशिफल, 4 मई 2018: कर्क राशि के जातक पार्टनर के साथ बिताएंगे समय, नशे से रहें दूर

दैनिक राशिफल: आज के दिन आप अपने जीवन के बारे में विचार कर सकते हैं। आप अपनी सफलताओं और असफलताओं का आंकलन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने लिए नए लक्ष्य निर्धारित करेंगे। इसमें आप चाहें तो अपने दोस्तों और परिवार वालों की राय ले सकते हैं। किताब पढ़ने में मन लग सकता है। शुभ रंग: हरा और भाग्य 82% होगा। लव राशिफल: इस राशि के जातकों के घर में प्यार भरा माहौल रहेगा। आपस ढेर सारी बातें साझा की जाएंगी। आज आप अपने साथी के साथ काफी समय बिताएंगे। आप दोनों डिनर पर भी जा सकते हैं।

वित्त राशिफल: कर्क राशि के जातक आज के दिन धन ज्यादा खर्च करेंगे। आपका यह धन घर के सदस्यों और दोस्तों के बीच खर्च होगा। इससे आपके बचत बजट में दिक्कत आएगी। इसे लेकर आप थोड़ा परेशान भी हो सकते हैं। लेकिन जल्द ही आपको धन लाभ होने संभावना है। टैरो राशिफल: इस राशि के लोग आज अपने परिवार वालों को मिस करेंगे। काम में व्यस्तता की वजह से घर के लोगों के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। ऐसे में आप किसी महत्वपूर्ण पारिवारिक आयोजन से दूर रह सकते हैं। इससे आपको निराशा भी होगी और अपने काम पर क्रोध भी आएगा।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोगों को आज नशीले पदार्थों के सेवन से दूर रहने की जरूरत है। दोस्तों को दबाव में ना आएं और स्वविवेक से फैसला लें। यदि आप दवाइयां लेते हैं तो आज के दिन समय पर दवा लेना ना भूलें। साथ अगर कहीं यात्रा पर जा रहें हों तो याद से दवाएं अपने साथ लेकर जाएं। खुश रहने का प्रयास करें।

First Published on May 4, 2018 6:32 am