आज का कर्क राशिफल, 2 जून 2018: पदोन्नति के हैं योग, दोस्तों का मिलेगा साथ

दैनिक राशिफल: कर्क राशि के जातक आज के दिन दोस्तों से घिरे रहेंगे। आप उनसे ढेर सारी बातें करेंगे। आप लोग एक साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। यदि आपको अपने दोस्त से मदद की जरूरत हो तो अवश्य मांगे। दोस्त से मिली मदद आपकी बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकती है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 68% होगा। लव राशिफल: आज आपकी मुलाकात किसी नए शख्स से हो सकती है। इस शख्स की ओर काफी आकर्षित होंगे। आप पाएंगे कि उस शख्स की विचारधारा आपसे काफी मिलती-जुलती है।

वित्त राशिफल: इस राशि के लोगों का आज का दिन वित्त के लिहाज से काफी अच्छा है। आज आपको आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ मिलने वाला है। ऐसे संकेत हैं कि कार्यस्थल पर आपकी पदोन्नति हो सकती है। इससे आप काफी प्रसन्न रहेंगे। हालांकि ऐसा होने से आपकी जिम्मेदारियां काफी बढ़ जाएंगी। टैरो राशिफल: आज आप जीवन से जुड़ी बातों पर ध्यान देंगे। आप खुद के द्वारा हासिल की गई अब तक की उपलब्धियों से काफी प्रसन्न होंगे। इसके साथ ही आप अपने लिए कुछ नए लक्ष्य भी निर्धारित कर सकते हैं। इससे आपकी जिंदगी में नयापन आएगा।

स्वास्थ्य राशिफल: कर्क राशि के उन जातकों को सतर्क हो जाने की जरूरत है जिनका वजन बढ़ा हुआ है। आपकी लापरवाही आने वाले दिनों में आपको और मुश्किल में डाल सकती है। इसलिए आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। रात में जल्दी सोएं और सुबह में जल्दी जगकर कसरत करने जरूर जाएं। इससे आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा।

First Published on June 2, 2018 5:24 am