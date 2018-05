आज का कर्क राशिफल, 1 जून 2018: सुनने को मिलेगी खुशखबरी, पार्टनर से रिश्ते होंगे मधुर

दैनिक राशिफल: कर्क राशि के जातक आज के दिन काफी व्यस्त रहेंगे। आज आपको काम के सिलसिले में किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। इसके साथ ही विदेश यात्रा के लिए भी निमंत्रण मिल सकता है। इसके लिए आपको काफी सतर्क रहने की जरूरत है। ताकि, यह अवसर आपके हाथ से निकल ना जाए। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 77% होगा। लव राशिफल: प्रेम के लिहाज से आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा है। आज आपके रिश्ते में मधुर आएगी। लेकिन इसके लिए आपको ही पहल करनी होगी। आप अपने पार्टनर से खुलकर बात करें और अपनी गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास करें।

वित्त राशिफल: इस राशि के जातकों को आज के दिन कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। यह खुशखबरी आपके व्यवसाय से जुड़ी हुई होगी। आपको अपने व्यवसाय में लाभ मिलने वाला है। इस लाभ से आप काफी प्रसन्न होंगे। आप अपने व्यवसाय को विस्तार देने के बारे में भी विचार कर सकते हैं। टैरो राशिफल: आज आपकी मुलाकात किसी अजनबी व्यक्ति से हो सकती है। इस शख्स से आप ढेर सारी बातें करेंगे। इससे आपको कई नई चीजें जानने को मिलेंगी। इस शक्स से आपको कोई महत्वपूर्ण सलाह मिल सकती है। यह सलाह आपके जीवन में काफी काम आएगी।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोगों को आज के दिन अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है। आज आप यात्रा करते समय बेहद सावधान रहें। आपके लिए बेहतर होगा कि नशीले पदार्थों का सेवन ना करें। इसके अलावा वाइन पीकर गाड़ी ना चलाएं। आप अपने घर पर समय बिताएं और परिवार वालों से बातें करें।

First Published on June 1, 2018 5:00 am