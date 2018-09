आज का मेष राशिफल, 29 सितंबर 2018: कार्यों में मिलेगी सफलता, बैंकों से जुड़ा करेंगे लेन-देन

दैनिक राशिफल: मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी अच्छा है। आज आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। इस सफलता में आपकी संवाद कला अहम भूमिका निभाएगी। ऐसे में आप आज अच्छी तरह से संवाद कला की महत्ता को समझ पाएंगे। इसके साथ ही आप इसे और भी मजबूत करना चाहेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 78% होगा। लव राशिफल: इस राशि के लोगों को अपने प्यार में ताजगी लाने की जरूरत है। इसके लिए आप अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। आप उनको कोई प्यारा सा गिफ्ट दे सकते हैं।

वित्त राशिफल: आज का दिन बैंकों से जुड़ा लेन-देन करने के लिए अच्छा है। यदि हाल के दिनों में आपने कोई वित्तीय योजना बनाई हो तो आज उस पर अमल कर सकते हैं। आप चाहें तो बैंक से आज लोन भी ले सकते हैं। हालांकि ऐसा करने से पहले आपको अच्छी तरह से रिसर्च कर लेनी चाहिए। टैरो राशिफल: आज आपकी किसी अजनबी शख्स से मुलाकात होने वाली है। आप उनसे मिलकर बहुत ही खुश होंगे। ऐसे संकेत हैं कि आप दोनों का रिश्ता काफी आगे जाएगा। हालांकि इसमें आपको जल्दबाजी करने से बचना होगा।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोगों की सेहत आज अच्छी रहेगी। आपको योग करने की जरूरत है। इससे आपको मानसिक तौर पर काफी शांति मिलेगी। इसके साथ आपको रात में जल्दी से सोने की आदत डालनी होगी। इसके साथ ही सुबह में जल्दी जगें और योग व व्यायाम करना ना भूलें।

First Published on September 29, 2018 4:51 am