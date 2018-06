आज का मेष राशिफल, 23 जून 2018: घर पर मेहमान का होगा आगमन, मिल सकता है प्रमोशन

दैनिक राशिफल: मेष राशि के जातकों के घर आज किसी मेहमान का आगमन हो सकता है। इससे परिवार में खुशियों भरा माहौल रहेगा। यदि परिवार के सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर मतभेद हो तो आज उसे दूर किया जा सकता है। आप लोग एकजुट होकर बात करने की कोशिश करें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है काला और आपका भाग्य 80% होगा। लव राशिफल: प्रेम के लिहाज से आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा है। आज आपको अपने कार्यस्थल पर ही पार्टनर मिलने वाला है। आपको इस पल को एंजॉव करने की जरूरत है। क्योंकि आपको आज मनचाहा पार्टनर मिलने वाला है।

वित्त राशिफल: आज आपके कार्यस्थल पर आपके काम की तारीफ की जाएगी। ऐसे संकेत हैं कि आपका प्रमोशन भी हो सकता है। इससे आपकी जिम्मेदारियां काफी बढ़ने वाली हैं। आपको इस मौके को अपने हाथ से गवांना नहीं चाहिए। इससे आपको अपने करियर में आगे बढ़ने में काफी मदद मिलेगी। टैरो राशिफल: आज आप अपने घर पर समय बिताना पसंद करेंगे। आप परिवार के सदस्यों से ढेर सारी बातें करेंगे। इससे मानसिक रूप से आपको काफी सुकून मिलेगा। आप परिवार के लोगों के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोगों को अपना आलस्य त्यागने की जरूरत है। आपको सुबह में जल्दी जगकर पार्क में एक्सरसाइज के लिए जाना चाहिए। इससे आपको शारीरिक और मानसिक रूप से काफी ऊर्जा मिलेगी। इसके साथ ही अपने भोजन में पौष्टिक तत्वों को शामिल करें और पानी समय-समय पर पीते रहें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on June 23, 2018 3:57 am