आज का मेष राशिफल, 21 सितंबर 2018: रुका हुआ काम होगा पूरा, दोस्त कर सकता है प्रपोज

दैनिक राशिफल: मेष राशि के जातक आज के दिन सकारात्मक रहेंगे। आज आपका काम करने में मन लगेगा। लगे हाथ आज आप अपना कोई रुका हुआ काम भी पूरा कर लेंगे। आपको अपने परिवार के लोगों और दोस्तों से बात करना अच्छा लगेगा। आप उनके साथ काफी मस्ती करेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 81% होगा। लव राशिफल: आज आपका कोई नजदीकी दोस्त आपको प्रपोज करने वाला है। आप इस प्रपोजल से हैरान हो सकते हैं। हालांकि आपको इससे परेशान नहीं होना चाहिए। आपको इस प्रस्ताव पर सोच-समझकर जवाब देना चाहिए।

वित्त राशिफल: वित्तीय मामले में आपको अपने भविष्य के बारे में विचार करने की जरूरत है। आप योजना बनाइए कि कैसे अपनी आय के स्रोत को बढ़ाया जा सकता है। इस दिशा में आपको कुछ रचनात्मक कदम उठाने की जरूरत है। आप चाहें तो इसमें किसी जानकार शख्स की सलाह भी ले सकते हैं। टैरो राशिफल: आज आप अपने परिवार वालों के साथ समय बिताएंगे। आप अपने घर के लोगों से ढेर सारी बातचीत करेंगे। इससे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। साथ ही आपको सुरक्षा का भी एहसास होगा। आप अपने प्रति और अधिक जिम्मेदार बनेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोगों को आज के दिन पेटदर्द से जूझना पड़ सकता है। आपको इसके प्रति पहले से ही सावधान रहना चाहिए। आज आप बाहर का खाना खाने से बचें। आपके लिए घर पर बना हुआ ताजा खाना ही बेहतर रहेगा। इसके साथ ही पानी भी समय-समय पर पीते रहें।

First Published on September 21, 2018 4:59 am