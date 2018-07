आज का मेष राशिफल, 20 जुलाई 2018: धनलाभ के हैं योग, परिवार वालों का मिलेगा साथ

दैनिक राशिफल: मेष राशि के जातक आज का दिन अपने परिवार वालों के साथ बिताएंगे। परिवार के सदस्य एकजुट होंगे और आपस में ढेर सारी बातें होंगी। इससे आपसी मतभेद खत्म होंगे। आप चाहें तो अपने परिवार के साथ अपनी नई योजनाओं के बारे में चर्चा कर सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 79% होगा। लव राशिफल: आज पार्टनर के साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपका पार्टनर आपका इस्तेमाल कर रहा है। इससे आप काफी परेशान हो सकते हैं। लेकिन जल्दबाजी में आकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना होगा।

वित्त राशिफल: वित्तिय नजरिए से आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा है। आज आपको धनलाभ होने वाला है। ऐसे संकेत हैं कि ऑफिस में आपका कार्यभार बढ़ सकता है। इससे आप काफी खुश होंगे। लेकिन आपको नई जिम्मेदारियों पर खरा उतरना होगा। टैरो राशिफल: इस राशि के लोगों को आज के दिन परिवार वालों का साथ मिलेगा। आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। इस दौरान आप लोग ढेर सारी मस्ती करेंगे। इससे आपको मानसिक रूप से काफी सुकून मिलेगा। आपको अपने परिवार की महत्ता समझ में आएगी।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के जातकों को अपनी सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। आपकी लापरवाही के चलते आपका स्वास्थ्य और अधिक खराब हो सकता है। इसलिए जरूरी हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। इसके साथ ही अत्यधिक तला-भूना खाने से दूर रहें। ऐसा ना करने पर पेट संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on July 20, 2018 4:20 am