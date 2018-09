आज का मेष राशिफल, 19 सितंबर 2018: जल्दबाजी में ना लें कोई वित्तीय फैसला, दर्द से पड़ सकता है जूझना

दैनिक राशिफल: मेष राशि के जातकों के परिवार वाले आज के दिन किसी यात्रा पर जाने वाले हैं। हालांकि आप इस यात्रा पर नहीं जा पाएंगे। इससे आपको काफी निराशा होगी। लेकिन आपको इससे बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज आप किसी जरूरी काम से कहीं जाएंगे। आपको इस काम में सफलता मिलेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 76% होगा। लव राशिफल: आज आप अपने पार्टनर से बहुत ही खुश होंगे। आपका पार्टनर आज आपकी काफी मदद करेगा। इससे आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। आपको एहसास होगा कि आपका पार्टनर काफी प्रतिभाशाली है।

वित्त राशिफल: वित्तीय मामलों को लेकर आज आपको सावधान रहने की जरूरत है। आप जल्दबाजी में आकर कोई वित्तीय फैसला ना लें। ऐसा करने से आपको बाद में नुकसान हो सकता है। इसलिए इसके प्रति आप पहले से ही सावधान रहें। साथ ही आप अपनी पूंजी को किसी सही जगह पर निवेश करने के बारे में विचार करें। टैरो राशिफल: आपके लिए आज का दिन थोड़ा निराशाजनक है। आज आपको किसी जरूरी काम से कहीं जाना पड़ सकता है। इसके चलते आप अपने किसी पारिवारिक समारोह का हिस्सा नहीं बन पाएंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोगों को आज के दिन दर्द से जूझना पड़ सकता है। इसलिए इसके प्रति पहले से ही सावधान रहें। आप आज के दिन कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिसमें चोट लगने की संभावना हो। इसके साथ ही खुद को नशीले पदार्थों के सेवन से दूर रखें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on September 19, 2018 4:20 am