आज का मेष राशिफल, 12 मई 2018: नए व्यवसाय की शुरुआत के लिए अच्छा है दिन, परिवार वालों का मिलेगा साथ

दैनिक राशिफल: मेष के जातकों का आज पढ़ाई-लिखाई में मन लगेगा। आज आप कोई कहानी या कविता लिखने का विचार करेंगे। इससे आपकी समझ का विस्तार होगा और आप दुनिया को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आज के दिन आप किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। इस यात्रा से आपको ढेर सारे अनुभव मिलेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 69% होगा। लव राशिफल: प्रेम से लिहाज से आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा है। आपका पार्टनर आपको आज काफी प्रभावित करेगा। आज आप उसकी प्रतिभा और खूबसूरती की तारीफ करेंगे। इससे आपके रिश्ते मजबूत होंगे।

वित्त राशिफल: आज के दिन आप किसी नए व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। इस कार्य के लिए आज का दिन काफी अच्छा है। यदि आपने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ काम किया तो भविष्य में आपको जरूर फायदा मिलेगा। इसके अलावा आज आप अपने पुराने व्यवसाय का विस्तार भी कर सकते हैं। टैरो राशिफल: परिवार वालों का साथ मिलेगा। लोग आपके निर्णय का समर्थन करेंगे। इसके साथ आप अपने ज्ञान से दूसरों की मदद भी करेंगे। इससे वे काफी प्रभावित होंगे। परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: मेष राशि के जातक आज के दिन खुद को मानसिक रूप से कुछ परेशान पाएंगे। लेकिन आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप सकारात्मकता और हिम्मत के जरिए इस मुश्किल समय से बाहर निकल सकते हैं। आप चाहें तो अपनी समस्या के समाधान के लिए दूसरों से सलाह भी ले सकते हैं।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on May 12, 2018 5:10 am