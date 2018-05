आज का मेष राशिफल, 9 मई 2018: कोई अनजान शख्स करेगा आपकी मदद, खर्च में बरतें सावधानी

दैनिक राशिफल: मेष राशि के जातक आज के दिन कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। इससे आपके काम करने के तरीके में बदलाव आएगा। यह प्रयोग आपके लिए काफी अच्छा है। इससे आप काफी कुछ सीखेंगे। आपको इस बात की जानकारी मिलेगी कि आप कैसे अपने काम को कम समय में और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। शुभ रंग: आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 68% होगा। लव राशिफल: आज के दिन आपकी मुलाकात किसी नए शख्स से हो सकती है। यह शख्स आपकी काफी मदद भी करेगा। आप उससे काफी प्रभावित होंगे। आप चाहें तो इस शख्स से अपने रिश्ते बढ़ा सकते हैं।

वित्त राशिफल: मेष राशि के लोग आज के दिन खर्च ज्यादा करने वाले हैं, जबकि आपकी आमदनी में कोई खास इजाफा नहीं होने वाला है। इसलिए आपके यह जरूरी है कि अपने खर्च पर नियंत्रण रखें। कहीं ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। इसके साथ ही आज आपको किसी को उधार देने से भी बचना है। टैरो राशिफल: किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। इससे आपको काफी प्रसन्नता की अनुभूति होगी। आप दोनों एक-दूसरे से ढेर सारी बातें करेंगे और अपनी यादों को साझा करेंगे। आप कोशिश करें कि यह शख्स हमेंशा आपके संपर्क में बना रहे।

स्वास्थ्य राशिफल: मेष राशि के जातक आज के दिन अपनी बीमारी के इलाज के लिए चिंतित हो सकते हैं। पिछले काफी दिनों से ऐलोपैथिक दवाइयां ले रहे हैं। लेकिन इससे आपको कुछ खास फायदा नहीं हुआ है। इसलिए आप आयुर्वेदिक इलाज की ओर अपना रुख कर सकते हैं। आपका यह फैसला सही साबित होगा।

First Published on May 9, 2018 5:27 am