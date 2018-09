आज का मेष राशिफल, 07 सितंबर 2018: कानूनी मामलों में मिलेगी सफलता, घर में होगा खुशियों भरा माहौल

दैनिक राशिफल: मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी अच्छा है। आज आपको कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी। इससे आपके घर में खुशियों भरा माहौल रहेगा। हालांकि कुछ लोगों से आपकी झड़प भी हो सकती है। आपको इन चीजों से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 80% होगा। लव राशिफल: आज आपकी किसी अजनबी शख्स से मुलाकात होने वाली है। आप उससे बहुत ही प्रभावित होंगे। इसके साथ ही आप उसके साथ डिनर पर भी जा सकते हैं। आपको सामने वाले शख्स को समझने के लिए और अधिक समय देना चाहिए।

वित्त राशिफल: वित्त के लिहाज से आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आज आप आर्थिक लेन-देन कर सकते हैं। ऐसे संकेत हैं कि आज आपको इसमें लाभ मिलने वाला है। इसके साथ ही आज के दिन की गई खरीददारी भी आपके लिए फायदेमंद होगी। हालांकि गैर-जरूरी चीजों की खरीददारी करने से बचें। टैरो राशिफल: आपके घर का माहौल अच्छा होगा। परिवार के लोग खुशी-खुशी रहेंगे। इससे आपको काफी अच्छा लगेगा। आप लोग एक साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। इससे आपके रिश्ते में मजबूती आएगी। आपको परिवार की अहमियत समझ आएगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है। इससे सिरदर्द की समस्या भी खड़ी हो सकती है। ऐसे में आपको इसके प्रति पहले से ही सावधान रहने की जरूरत होगी। आपको गैर-जरूरी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आप खुद पर भरोसा करें और जीवन में आगे बढ़ते जाएं।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on September 7, 2018 4:51 am