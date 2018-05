आज का मेष राशिफल, 6 मई 2018: इस राशि के जातकों को मिल सकती है अच्छी खबर, निवेश में बरतें सावधानी

दैनिक राशिफल: गुस्से पर काबू रखें। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। आज आपको धन लाभ मिल सकता है। आमदनी बढ़ेगी। संतान की सेहत की चिंता रहेगी। शारीरिक रूप से स्फूर्ति का अभाव रहने से थकान महसूस करेंगे। मानसिक तनाव रहेगा। शुभ रंग: काला और भाग्य 77% होगा। लव राशिफल: आज पार्टनर से मिलने के लिए उत्सुक रहेंगे। अविवाहित लोग प्रेमी को समय देंगे। पति-पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा। आज आपका मन उत्साहित रहेगा। आज का दिन रोमांस में गुजरेगा। पार्टनर के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। इससे आप दोनों का एक-दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा।

वित्त राशिफल: निवेश करते समय सावधानी बरतनी होगी। आर्थिक हानि का सामना करना पड़ सकता है। किसी के बहकावे में ना आएं। दूसरों को धन उधार देने से बचें। यदि आपने किसी को धन उधार दिया हुआ है तो आज जाकर उससे वसूली करें। टैरो राशिफल: आज आपको अच्छी खबर मिल सकती है। मन थोड़ा निराश रहेगा। आपको आलस्य का भी सामना करना पड़ेगा। अटके हुए कार्य पूरे होंगे। इससे आप थोड़ी राहत महसूस कर सकते हैं। प्रॉपर्टी संबंधी कुछ लाभ मिल सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: मेष राशि के जातकों का स्वास्थ्य आज काफी अच्छा रहेगा। आज आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपका खेलने में मन लगेगा। इसलिए अपने काम से ब्रेक लेकर खेलने जरूर जाएं। आज के दिन नशीले पदार्थों के सेवन से दूर रहें। इससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। सुबह का खाना समय से खा लें। इससे दिनभर एनर्जी बनी रहेगी और काम में मन लगेगा।

First Published on May 6, 2018 3:02 am