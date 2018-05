आज का मेष राशिफल, 4 मई 2018: मेष राशि वालों द्वारा उधार दिया धन मिलेगा वापस, खान-पान का रखें ध्यान

मेष दैनिक राशिफल: आज के दिन आप अपने रुके हुए कार्यों को निपटाएंगे। बिजली की बिल जमा कर सकते हैं। और घर की साफ-सफाई में भी मन लगेगा। इससे आप खुद को मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे। शाम को दोस्तों के साथ डिनर पर जा सकते हैं। मेष दैनिक लव राशिफल: आप जिससे शादी करना चाहते हैं, उसके साथ आज आपके रिश्ते मधुर हो सकते हैं। आप दोनों को एक-दूसरे से बात करने का मौका मिलेगा। इससे आप दोनों में एक-दूसरे के प्रति भरोसा पैदा होगा। बातचीत के दौरान सामने वाले शख्स को भी अपनी बात खुलकर रखने का मौका दें।

मेष दैनिक वित्त राशिफल: आज के दिन आपके द्वारा उधार दिया गया धन वापस मिल सकता है। इससे आप खुद को काफी रिलैक्स महसूस करेंगे। आगे से किसी को उधार देने से पहले अच्छी तरह से विचार कर लें। गैर-जरूरी खर्च करने से बचें। मेष दैनिक स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको अपने खान-पान पर ध्यान देने की जरूरत है। आप बहुत ज्यादा तला-भुना ना खाएं। इससे आपको पेट संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज के दिन सबुह जल्दी जगना आपके स्वास्थ्य के लिए काफी बेहतर रहेगा।

मेष दैनिक टैरो राशिफल: आज के दिन आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। यह यात्रा आपके परिवार वालों या दोस्तों के साथ हो सकती है। यात्रा के दौरान अनजान लोगों से थोड़ा सतर्क रहें। उनकी बातों पर सोच-समझकर ही विश्वास करें। आर्थिक हानि होने के भी संकेत हैं। मेष दैनिक शुभ रंग: शुभ रंग पीला और भाग्य प्रतिशत 68% होगा।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on May 4, 2018 6:27 am