आज का मेष राशिफल, 03 अगस्त 2018: शादी के लिए पार्टनर की तलाश होगी पूरी, शुभ रंग है पीला

दैनिक राशिफल: मेष राशि के जातकों को आज के दिन कुछ मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आपको इससे बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप समझदारी से काम लें। क्रोध करने से बचें। और हो सके तो किसी जानकार की मदद लें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 66% होगा। लव राशिफल: आज का दिन उन लोगों के लिए अच्छा है जो शादी के लिए पार्टनर की तलाश में हैं। ऐसे संकेत हैं कि आज आपकी तलाश पूरी हो सकती है। इससे आप बहुत ही खुश होंगे। इसके साथ ही आपके घर पर खुशियों भरा माहौल रहेगा।

वित्त राशिफल: आज के दिन आप अपने कार्यक्षेत्र में काफी मेहनत करने वाले हैं। इससे आपकी प्रतिभा में काफी निखार आएगा। इसके साथ ही इससे आपको आर्थिक लाभ भी होगा। आपको ऐसे ही नियमीत रूप से मेहनत करते रहनी चाहिए। कुछ दिनों बाद ही इसका काफी अच्छा परिणाम मिलेगा। टैरो राशिफल: आप आज मानसिक रूप से कुछ परेशान हो सकते हैं। ऐसे में आपको सकारात्मक रहने की जरूरत पड़ेगी। आप गैर-जरूरी बातों पर ध्यान देने से बचें। अपने दोस्तों के साथ समय बिताएं। आप चाहें तो किसी एकांत में भी बैठ सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोगों को आज के दिन जोड़ों में दर्द का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको आराम करने की जरूरत होगी। आप कोई ऐसा कार्य ना करें, जिसमें ज्यादा शारीरिक श्रम लगता हो। अपने खान-पान पर ध्यान दें और पानी खूब पीएं।

First Published on August 3, 2018 5:01 am