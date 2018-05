आज का मेष राशिफल, 1 जून 2018: व्यवसाय में मेहनत का मिलेगा फल, शुभ रंग है लाल

दैनिक राशिफल: मेष राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा है। आज आपके घर में खुशियोंभरा माहौल रहेगा। आज आपके घर किसी मेहमान का आगमन हो सकता है। आप लोग एक साथ बाहर कहीं घूमने जा सकते हैं। इससे आपके आपसी रिश्ते काफी मजबूत होंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 70% होगा। लव राशिफल: आज आप अपने पार्टनर के साथ ढेर सारा समय बिताएंगे। इस दौरान आपकी उनसे बहुत सारी बातें होंगी। आप दोनों अपनी पुरानी बातों को याद करेंगे। इससे आपका प्यार और अधिक गहरा होगा।

वित्त राशिफल: वित्त के लिहाज से आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा है। आज आपको अपने व्यवसाय में लाभ मिलने वाला है। इसके लिए आपके द्वारा बीते दिनों में की गई मेहनत जिम्मेदार है। ऐसे में आपको निरंतर मेहनत करते रहने की जरूरत है। इससे आने वाले दिनों में आपको और भी फायदे होने वाले हैं। टैरो राशिफल: आज आपको माता-पिता का सहयोग मिलेगा। आज आप उन्हें अपनी बात समझा पाने में सफल रहेंगे। इस दौरान आपको उनके द्वारा दिए जाने सुझावों को ध्यान से सुनने की जरूरत है। ये सुझाव आपके विचार को सफल बनाने में काम आएंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के जातकों को आज के दिन आराम करने की जरूरत है। ज्यादा काम करने की वजह से आपको कमर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इसके प्रति आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आप आराम करने के लिए समय निकालें और परिवार वालों से बातें करें। इससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी।

First Published on June 1, 2018 4:58 am