आज का कुंभ राशिफल, 8 जून 2018: सुनने को मिल सकती है खुशखबरी, सेहत का रखें ख्याल

दैनिक राशिफल: कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी अच्छा है। आज आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। इससे आपके परिवार में खुशियों भरा माहौल रहेगा। आप इस खुशी के मौके पर अपने दोस्तों को भी शामिल करें। इसके साथ ही आपको बड़ों का आर्शीवाद भी मिलेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 82% होगा। लव राशिफल: प्रेम के मामलों को लेकर आपको सावधान रहने की जरूरत है। किसी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले आपको काफी विचार-विमर्श कर लेना चाहिए। आपके लिए बेहतर होगा कि किसी के दबाव में ना आएं और अपने दिल की बात सुनें।

वित्त राशिफल: आज आप अपने वित्तिय मामलों को लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं। आपको लगेगा कि आपके पास धन नहीं ठहर रहा है और आपकी आय के स्रोत सीमित हो गए हैं। ऐसे में आपको नकारात्मक विचारों में घिरने से बचना होगा। आपको चाहिए कि आप किसी जानकार से इस पर राय लें और अपनी आय के स्रोत बढ़ाने की कोशिश करें। टैरो राशिफल: आज आप अकेले रहना पसंद करेंगे। आप अपने आप से ढेर सारी बातें करेंगे। इस दौरान अपने द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों से प्रसन्न होंगे और अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के जातकों की सेहत आज थोड़ी खराब हो सकती है। आप कई तरह की छोटी-छोटी दिक्कतों से घिर सकते हैं। ऐसे में आपके परिवार के लोग भी आपकी सेहत की चिंता करेंगे। लेकिन आपको घबराने की नहीं बल्कि डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है। इसके साथ ही आप अपने भोजन में पौष्टिक आहार लेना शुरू कर दें।

First Published on June 8, 2018 5:09 am