आज का कुंभ राशिफल, 26 मई 2018: व्यवसाय में लाभ के हैं योग, सेहत रहेगी अच्छी

दैनिक राशिफल: कुंभ राशि के जातक आज के दिन अपने दोस्तों से थोड़ा निराश हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपका कोई दोस्त आपकी मदद करने से इनकार कर दे। लेकिन आपको इससे बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको यह समझना होगा कि अपने काम दूसरों पर ना टाले जाएं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है भूरा और आपका भाग्य 60% होगा। लव राशिफल: इस राशि के लोगों को आज अपने प्रेम संबंधों को लेकर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। आज आप किसी ऐसे व्यक्ति के झांसे में ना आएं जो आपके लिए ठीक ना हो। इसलिए बेहद सावधानी के साथ कोई कदम उठाएं।

वित्त राशिफल: वित्त के लिहाज से आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा है। आज आपको अपने व्यवसाय में लाभ मिलने वाला है। हालांकि इसके लिए आपको अपनी समझदारी दिखानी होगी। इसके साथ ही आप किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। आपकी यह यात्रा आपके काम को लेकर हो सकती है। टैरो राशिफल: दोस्तों के साथ किसी बात पर मतभेद हो सकता है। लेकिन आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। आप गैर-जरूरी बातों पर ध्यान ना दें। आप कोशिश करें कि बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकाला जा सके।

स्वास्थ्य राशिफल: कुंभ राशि के लोग आज खुद को प्रसन्न महसूस करेंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपका काम करने में मन लगेगा। परिवार वालों के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। यदि आपने जिम जाना शुरू ना किया हो तो इसे और ज्यादा मत टालें। आपकी अच्छी फिटनेस के लिए यह जरूरी है।

First Published on May 26, 2018 4:59 am