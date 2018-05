आज का कुंभ राशिफल, 25 मई 2018: व्यवसाय में लाभ के हैं संकेत, सेहत रहेगी अच्छी

दैनिक राशिफल: कुंभ राशि के जातकों को आज के दिन कुछ मुश्किल हालात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी समझदारी और आत्मविश्वास से इसका सामना कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें किसी की मदद भी ले सकते हैं। आप जल्द ही इससे बाहर निकल सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 66% होगा। लव राशिफल: प्रेम के मामलों में आज आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। आज आपको कोई ब्लैकमेल कर सकता है। लेकिन आप इससे परेशान ना हों। इससे बाहर निकलने के लिए किसी जानकार की मदद लें। इसके अलावा दांपत्य जीवन में कुछ कड़वाहट आ सकती है।

वित्त राशिफल: इस राशि के जातकों को आज व्यवसाय में लाभ मिलने वाला है। आप यह महसूस करेंगे कि आपके द्वारा की गई मेहनत अब रंग ला रही है। ऐसे में आपको इससे काफी कुछ सीखने की जरूरत है। आप इस बारे में विचार करें कि कैसे अपने व्यवसाय को और अधिक विस्तार दे सकते हैं। टैरो राशिफल: सामाजिक कार्यों में मन लगेगा। समाज के लिए कुछ करने का विचार आएगा। यह एक उत्तम विचार है। इसे आप ठीक ढंग से क्रियान्वित कर सकते हैं। इस बीच आपको अपने परिवार के बारे में भी सोचने की जरूरत है।

स्वास्थ्य राशिफल: कुंभ राशि के लोगों का स्वास्थ्य आज के दिन काफी अच्छा रहेगा। आज आप खुद को स्वस्थ्य और ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपका काम में मन लगेगा। इसके अलावा वे लोग जिन्हें जोड़ों में दर्द की समस्या है, आज उन्हें आराम मिलेगा। आपको एक्सरसाइज करना ना भूलें।

First Published on May 25, 2018 4:47 am