आज का कुंभ राशिफल, 24 अगस्त 2018: वित्तिय मामलों को लेकर रहें सतर्क, बच्चों के साथ बिताएं समय

दैनिक राशिफल: कुंभ राशि के जातक आज के दिन कुछ चिंताओं में घिर सकते हैं। इसलिए इसके प्रति पहले से ही सावधान रहें। आपको नकारात्मक बातें सोचने से बचना होगा। आप विचार करें कि कैसे तत्कालीन समस्याओं से पार पाया जा सकता है। आप प्रयास कीजिए, चिंता नहीं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सफेद और आपका भाग्य 58% होगा। लव राशिफल: इस राशि के उन जातकों की तलाश आज पूरी होने वाली है जो लोग पार्टनर की खोज में थे। ऐसे संकेत हैं कि यह शख्स आपको सोशल मीडिया के जरिए मिलेगा। आप उससे मिलकर बहुत ही खुश होंगे। आपको उनसे बात करके बहुत ही अच्छा लगेगा।

वित्त राशिफल: आज के दिन आपको वित्तिय मामलों को लेकर सतर्क रहना होगा। आज आप कोई महत्वपूर्ण वित्तिय निर्णय ना लें। इसे आने वाले दिनों के लिए टाल दें। दूसरी तरफ यदि आपने घर खरीदने की योजना बनाई है तो उसके लिए आज विज्ञापन दे सकते हैं। इस कार्य के लिए आज का दिन अच्छा है। टैरो राशिफल: इस राशि के लोगों को अपने बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए। इससे आपको काफी अच्छा लगेगा। आप अपने बच्चों से उनकी जरूरतों के बारे में बात करें। उनके साथ अपना अनुभव साझा करें। इससे उन्हें भी काफी अच्छा लगेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोगों को आज के दिन अपनी सेहत के प्रति विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है। आज आप किसी संक्रामक बिमारी की चपेट में आ सकते हैं। इसलिए खुद का ध्यान रखें और ठंडी चीजों का सेवन ना करें। आपकी लापरवाही के चलते समस्या बढ़ सकती है।

First Published on August 24, 2018 5:08 am