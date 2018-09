आज का कुंभ राशिफल, 21 सितंबर 2018: खुद को करेंगे अकेला महसूस, यात्रा करते समय रहें सावधान

दैनिक राशिफल: कुंभ राशि के जातकों को आज के दिन दोस्तों का साथ मिलेगा। आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। इससे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इस यात्रा के दौरान आपके मन में कुछ नए विचार आएंगे। आप उन विचारों को भविष्य के लिए बचाकर रखेंगे जो आगे चलकर काम आ सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 66% होगा। लव राशिफल:आज के दिन आप खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं। इससे आप खुद से निराश भी होंगे। लेकिन आपको इससे बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बस अपने काम में मेहनत से लगे रहें। सही समय पर आपको सही पार्टनर मिल जाएगा।

वित्त राशिफल: वित्त के नजरिए से आज का दिन इस राशि के उन जातकों के लिए अच्छा है जिनके व्यापार का फैलाव विदेश तक है। आज आपको इसमें भारी लाभ मिलने वाला है। हालांकि आपको इस मौके को भुनाने की कला आनी चाहिए। इस दौरान अपने उत्पाद की गुणवत्ता को बरकरार रखें। टैरो राशिफल: आज आप अकेले में समय बिताना पसंद करेंगे। आप इस दौरान अपने जीवन से जुड़ी तमाम बातों पर विचार करेंगे। आप खुद के द्वारा हासिल की गई सफलताओं पर प्रसन्न होंगे। इसके साथ ही अपने लिए कुछ नए लक्ष्य भी बना सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के जातकों को आज के दिन यात्रा करते समय सावधान रहने की जरूरत है। आप लापरवाही से ड्राविइंग ना करें। इसके साथ ही नशीले पदार्थों के सेवन से दूर रहें और क्रोध करने से बचें। देर रात तक घर से बाहर ना रहें और परिवार के साथ समय बिताएं।

First Published on September 21, 2018 5:27 am