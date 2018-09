आज का कुंभ राशिफल, 20 सितंबर 2018: आर्थिक प्रबंधन पर दें ध्यान, विवादों में पड़ने से बचें

दैनिक राशिफल: कुंभ राशि के जातकों के घर का माहौल आज के दिन अच्छा रहेगा। आज आपके परिवार के सदस्य एकजुट होंगे। आप लोग आपस में ढेर सारी बातें करेंगे। आप सब एक साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। इस दौरान आप लोग काफी मस्ती करने वाले हैं। इससे आपके रिश्तों में मिठास घुलेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सिल्वर और आपका भाग्य 78% होगा। लव राशिफल: आपको अपने पार्टनर के साथ उपजे मतभेदों को भूलाने की जरूरत है। आप अपने पार्टनर के साथ रिश्ता मजबूत करने का प्रयास करें। आप अपने पार्टनर पर भरोसा दिखाएं और उन्हें अपने फैसले खुद लेने दें।

वित्त राशिफल: आपको अपने आर्थिक प्रबंधन पर ध्यान देने की जरूरत है। इन दिनों आपका बजट बिगड़ा हुआ है। आपने पिछले दिनों काफी खरीददारी की है। इसमें आपका काफी धन खर्च हुआ है। आपको बचत करने की आदत डालनी होगी। इसके साथ ही गैर-जरूरी खर्च से बचना सीखें। टैरो राशिफल: आज आपके पार्टनर की सेहत खराब हो सकती है। आपको आज के दिन उनका ध्यान रखना होगा। जरूरत पड़ने पर आप उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएं। और उनकी इलाज पूरी तरह से सुनिश्चित कराएं। साथ ही उनको आराम करने दें।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोगों को आज के दिन विवादों में पड़ने से बचना होगा। ऐसा ना करने पर आप तनाव में घिर सकते हैं। इस तनाव का आपकी सेहत पर काफी बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए खुद को शांत रखें और गैर-जरूरी बातों पर ध्यान ना दें।

First Published on September 20, 2018 6:39 am