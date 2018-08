आज का कुंभ राशिफल, 18 अगस्त 2018: धनलाभ के हैं योग, पेट दर्द के प्रति रहें सावधान

दैनिक राशिफल: कुंभ राशि के विद्यार्थी जातकों के लिए आज का दिन अच्छा है। आज आपका पढ़ाई में काफी मन लगेगा। इसके साथ ही आप अपने लिए कुछ नए लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। इससे आपमें एक नया उत्साह पैदा होगा। हालांकि आपको आगे से और अधिक मेहनत करने की जरूरत होगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है बैंगनी और आपका भाग्य 70% होगा। लव राशिफल: आज आपको आपके दोस्त से प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है। इससे आप आश्चर्य में भी पड़ सकते हैं। क्योंकि आपने ऐसी उम्मीद ना की होगी। हांलाकि आपको इस पर काफी सोच-समझकर जवाब देना होगा। इसमें आप जल्दबाजी ना करें।

वित्त राशिफल: आज आपको किसी अनजान स्रोत से धनलाभ हो सकता है। इस लाभ की आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। ऐसे में इसे पाकर आपको बहुत प्रसन्नता होगी। इस धन से आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। आप अपने परिवार के लिए कुछ खरीददारी कर सकते हैं। टैरो राशिफल: आज आपका धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। इस यात्रा से आपको मानसिक रूप से काफी सुकून मिलेगा। इस दौरान आप अपने जीवन से जुड़ी बातों पर विचार करेंगे। आप अपने परिजनों से अपना संबंध अच्छा बनाना चाहेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोगों को आज पेट दर्द से दो-चार होना पड़ सकता है। इसलिए इसके प्रति पहले से ही सावधान हो जाएं। आपको अपने खान-पान पर आज के दिन विशेष रूप से ध्यान देना होगा। आप अत्यधिक तैलीय भोजन लेने से बचें। और पानी पीते रहें।

First Published on August 18, 2018 3:45 am