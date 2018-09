आज का कुंभ राशिफल, 13 सितंबर 2018: परिजनों से हो सकता है विवाद, नकारात्मक सोच से बचने की है जरूरत

दैनिक राशिफल: कुंभ राशि के जातकों का आज के दिन उनके परिजनों से विवाद हो सकता है। इसलिए आपको इसके प्रति सावधान रहने की जरूरत है। आप अपनी जुबान पर नियंत्रण रखें और गैर-जरूरी बातों पर ध्यान ना दें। यदि किसी मुद्दे को लेकर परेशानी हो तो इसे बातचीत के जरिए हल करने का प्रयास करें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है काला और आपका भाग्य 66% होगा। लव राशिफल: इस राशि के लोगों को आज प्रेम के मामलों में सावधान रहने की जरूरत है। यदि आज आप किसी के साथ रिश्ता बनाने की सोच रहे हैं तो आपको जल्दबाजी से बचना होगा। आपके लिए बेहतर होगा कि सामने वाले शख्स को समझने के लिए थोड़ा समय दें।

वित्त राशिफल: इस राशि के जातकों को आज वित्त मामलों में सावधान रहने की जरूरत है। आज आपको लिया हुआ कर्ज चुका देना चाहिए। इससे सामने वाले शख्स का भरोसा आप पर बढ़ेगा। इसके साथ आज आप अपने व्यवसाय में कुछ हानि का सामना कर सकते हैं। लेकिन आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। टैरो राशिफल: आज आपका रुझान धर्म को ओर बढ़ेगा। आप बड़ी ही विनम्रता के साथ दूसरों से बात करेंगे। इससे आपके रिश्तों में मजबूती आएगी। आज आपको अपने पुराने दोस्तों से मिलने जाना चाहिए।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोगों को आज नकारात्मक सोच से बचने की जरूरत है। इससे आपकी सेहत खराब हो सकती है। इसलिए आप सकारात्मक सोचें और खुश रहने की कोशिश करें। आज आप अपने दोस्तों से मिलने जाएं और उनके साथ जमकर गप लड़ाएं। आप अपनी कोई पसंदीदा फिल्म भी देख सकते हैं।

First Published on September 13, 2018 6:08 am