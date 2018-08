आज का कुंभ राशिफल, 11 अगस्त 2018: दूसरों को करेंगे आकर्षित, बहस से रहें दूर

दैनिक राशिफल: कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा है। आज आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी। यह आपके लिए एक चुनौती भी होगी। आप इसमें पूरी दिलचस्पी के साथ हिस्सा लें। इससे आपका ही फायदा होगा। इसके साथ ही यह आपके जीवन में गतिशीलता लाएगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 80% होगा। लव राशिफल: प्रेम के लिहाज से आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आज आप दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब होंगे। इसके अलावा आपको अपने पार्टनर से बात करते वक्त थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। आपका पार्टनर आपकी किसी बात का बुरा मान सकता है।

वित्त राशिफल: आयात-निर्यात के काम में लगे लोगों को आज धनलाभ होने के संकेत हैं। आपको यह धनलाभ विदेश से हो सकता है। इसके साथ ही आपको व्यवसाय से जुड़ा कोई नया मौका मिल सकता है। आपको इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। हालांकि इस दौरान आपको जल्दबाजी करने से बचना होगा। टैरो राशिफल: आज आपका धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। इससे आपको मानसिक रूप से काफी सुकून मिलने वाला है। आप अपने जीवन के बारे में काफी विचार करेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोग आज के दिन खुद को शांत रखने का प्रयास करें। किसी के साथ बेकार में बहस में ना पड़ें। इससे आपका तनाव और भी बढ़ सकता है। इसके साथ ही सुबह में जल्दी जगने का प्रयास करें। और एक्सरसाइज के लिए कुछ समय जरूर निकालें। इससे सेहत अच्छी रहेगी।

First Published on August 11, 2018 4:17 am