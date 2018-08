आज का कुंभ राशिफल, 10 अगस्त 2018: धनलाभ के हैं योग, पार्टनर से ना करें बहस

दैनिक राशिफल: कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी अच्छा है। आज आपको पहचान मिलेगी। आपके काम की तारीफ की जाएगी। इससे आप बहुत ही खुश होंगे। इसके साथ ही आपको इस बात पर भरोसा हो जाएगा कि मेहनत का फल जरूर मिलता है। आप अपने लिए नए लक्ष्य भी तय करेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है बैंगनी और आपका भाग्य 77% होगा। लव राशिफल: आपको अपने पार्टनर से बहस करने से बचने की जरूरत है। आपको अपने पार्टनर में कमियां निकालनी बंद करनी होगी। आप कोशिश करिए कि कैसे दांपत्य जीवन को मधुर बनाए जा सकता है। ना कि बेकार में बात-बात पर आपस में उलछते रहें।

वित्त राशिफल: इस राशि के जातकों को आज के दिन धनलाभ होने के आसार हैं। यह धनलाभ किसी अनजान स्रोत से भी सकता है। इससे आप बहुत ही खुश होंगे और आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। आप अपने घर के लिए कुछ खरीददारी भी कर सकते हैं। इससे घर पर खुशियों भरा माहौल रहेगा। टैरो राशिफल: आप अपने दोस्तों से मिलने जाएंगे। आपकी उनसे ढेर सारी बातें होंगी। इससे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। यह यात्रा आप सभी के लिए यादगार होगी।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के जातकों को आज के दिन थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे संकेत हैं कि आज आपको चोट लग सकती है। इसलिए यात्रा करते समय काफी सावधानी बरतें। हालांकि आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब ठीक है, बस अपना थोड़ा ख्याल रखें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on August 10, 2018 4:22 am