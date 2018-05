आज का कुंभ राशिफल, 7 मई 2018: पार्टनर से मिलेगा भरपूर रोमांस, यात्रा पर जाने से बचें

दैनिक राशिफल: नौकरी में अफसरों से मतभेद हो सकते हैं। इच्‍छा विरुद्ध कोई अतिरिक्‍त जिम्‍मेदारी मिल सकती है। किसी के वाणी और व्यवहार से आपको ठेस लग सकती है। यात्रा पर जाने के योग हैं। मकान या भूमि से सम्बंधित दस्तावेजों की कार्यवाही आज ना करें। लेखनकार्य के लिए दिन अच्छा है। शुभ रंग: आज आपके लिए शुभ रंग गुलाबी और भाग्य 84 % होगा। टैरो राशिफल: कानूनी मामलों को लेकर यात्रा करेंगे। आज आपकी यात्रा लाभकारी होगी। जीवनसाथी की सेहत की चिंता बनी रहेगी। किसी को सलाह ना दें। कुछ ऐसे काम करेंगे जिसमें मेहनत कम और फायदा ज्यादा होगा। ऑफिस में लाल रंग का प्रयोग करें।

लव राशिफल: आज के दिन लव लाइफ में अच्छी खबर मिल सकती है। पति-पत्नी के बीच रिश्ते सामान्य रहेंगे। लव लाइफ के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। पति-पत्नी के बीच रिश्ते सामान्य रहेंगे। लव लाइफ के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। पार्टनर से आज आपको भरपूर रोमांस मिलेगी। स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको बुखार आ सकता है। इसलिए समय पर दवा खाएं। घर पर आराम करें। थोड़ी शान्ति से काम लें और तनाव से बचने की कोशिश करें ताकि आप परिस्थिति के हिसाब से उचित कार्य कर सकें।

वित्त राशिफल: आज आप खरीददारी करेंगे। परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। आज थोड़ा अधिक होगा। अपने पर्स और मनोरंजन के बीच सामन्जस्य बनाकर रखें।

First Published on May 7, 2018 5:30 am