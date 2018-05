आज का कुंभ राशिफल, 6 मई 2018: इस राशि के जातकों का आज बढ़ेगा यश, पार्टनर से होगी मुलाकात

दैनिक राशिफल: कुंभ राशि के जातकों के परिवार की समस्‍याएं बढ़ेंगी। प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त होगी। शारीरिक रूप से स्वस्थता और मानसिक रूप से प्रफुल्लितता का अनुभव करेंगे।आलस्‍य में वृद्धि होगी। जीवनसाथी को स्‍वास्थ्‍य विकार हो सकता है। घर का वातावरण आनंदप्रद रहेगा। नौकरी और व्यावसायिक स्थल पर वातावरण अनुकूल रहेगा। शुभ रंग: पीला और भाग्य 58% होगा। लव राशिफल: आज का दिन पति-पत्नी के लिए अच्छा रहेगा। जो लोग किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे हैं उन्हें सफलता मिलेगी। कुंभ राशि के जातक किसी दोस्त की ओर आकर्षित होंगे। आज आपका मूड रोमांटिक रहेगा। पार्टनर से मिलने भी जा सकते हैं।

वित्त राशिफल: कुंभ राशि के जातकों के आज रुके हुए कार्य पूरे होंगे। इससे आपको आर्थिक लाभ भी मिलेगा। आज आपको अपने स्वास्थ्य पर कुछ धन खर्च करना पड़ सकता है। परिवार के लोगों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। इस यात्रा से आपको काफी सुकून मिलेगा। यात्रा से आपको कुछ व्यवसाय संबंधी विचार मिल सकता है। टैरो राशिफल: आज आपका नाम-यश बढ़ेगा। शादी की बनती बात खराब हो सकती है। प्रेम संबंध की वजह मानसिक तनाव हो सकता है। पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है। लेकिन आप अपनी जुबान पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य राशिफल: कुंभ राशि के जातकों की काम करने की क्षमता कम रहेगी। आज आप खुद को किसी कार्य में व्यस्त रखें और हिम्मत बंधाएं। हो सके तो आप अपना ध्यान धार्मिक कार्यों में लगाएं। इससे आपका तनाव भी कम होगा और दूसरों की भावनाओं से भी जुड़े रहेंगे। दोस्तों और परिवार वालों के साथ समय बिताने की कोशिश करें।

First Published on May 6, 2018 3:04 am