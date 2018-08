आज का कुंभ राशिफल, 03 अगस्त 2018: पार्टी में लेंगे हिस्सा, सेहत का रखें ध्यान

दैनिक राशिफल: कुंभ राशि के जातक आज के दिन मानसिक रूप से कुछ परेशान हो सकते हैं। इस वजह से आपका काम भी प्रभावित हो सकता है। लेकिन आपका भाग्य आपके साथ होगा। इसलिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी समस्या का हल निकालने का प्रयास करें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नारंगी और आपका भाग्य 85% होगा। लव राशिफल: आज आप अपने पार्टनर के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं। आपका पार्टनर इसके लिए आपसे कई दिनों से कह रहा था। आपके इस फैसले से उसे बहुत ही खुशी मिलेगा। यात्रा के दौरान आप लोग ढेर सारी मस्ती करेंगे।

वित्त राशिफल: इस राशि के जातकों को जमीन-जायदाद के मामले आज लाभ मिलने वाला है। आपको अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिल सकता है। इसके अलावा जमीन के लेन-देन से जुड़े काम में भी धनलाभ होगा। इससे आप बहुत ही खुश होंगे और आपकी एक मानसिक परेशानी समाप्त हो जाएगी। टैरो राशिफल: आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आज आप काफी व्यस्त रहेंगे। दोस्तों के साथ कही घूमने जा सकते हैं। इसके साथ ही किसी पार्टी में हिस्सा ले सकते हैं। पार्टी में नए दोस्त बन सकते हैं। लोग आपके व्यवहार से काफी प्रभावित होंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत कुछ खराब हो सकती है। आपको दर्द का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इससे बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इससे भी महत्वपूर्ण है कि आप एक स्वस्थ्य जीवनशैली अपनाएं। प्रतिदिन कसरत किया करें।

First Published on August 3, 2018 5:05 am