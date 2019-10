Love Horoscope 11 Oct: वृष और धनु के लिए प्रपोज करने का है बेहतर दिन, जानिए बाकियों का हाल

Love Horoscope 11 October:

मेष राशिः राशि सोशल मीडिया पर आपकी किसी से दोस्ती हो सकती है। दोनों एक दूसरे को पसंद कर सकते हैं। याद रहे कि किसी से भी दोस्ती करने से पहले उसे भलि-भांति पहले जानने की कोशिश करें। पति-पत्नी के बीच मधुर संबंध बनेंगे।

वृष राशिः रोमांटिंक फीलिंग्स आएंगी। नए मित्र के साथ कहीं डेट पर जा सकते हैं। प्रपोज करने के लिए आज का दिन सबसे बेहतर है। लाइफपार्टनर से आपको किसी चीज को लेकर खुशखबरी मिल सकती है। घर में उल्लास का माहौल रहेगा।

मिथुन राशिः अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। पार्टनर से ढेरों बातें होगीं। इमोशनल होंगे और किसी बात को लेकर चिंता बढ़ेगी। अवविवाहत के लिए शादी का रिश्ता आ सकता है।

कर्क राशिः लवर्स के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। गुस्से पर कंट्रोल कर एक दूसरे से शांति से बात करें। बच्चों को लेकर दांपत्ति एक दूसरे से झगड़ सकते हैं।

सिंह राशिः दिन रोमांच से लबरेज रहेगा। आज का दिन यादगार बनेगा। सोशळ मीडिया पर ज्यादा समय बिताएंगे। फ्लर्ट करना आज आपके रिश्तों में दूरियां ला सकता है।

कन्या राशिः ससुसाल से आज खुशखबरी मिल सकती है। किसी बात को लेकर बहस भी हो सकती है। पार्टनर से आज अपने दिल का बात कह देंगे। शाम रंगीन होगी।

तुला राशिः प्रेमी को आपकी कुछ आदतें बुरी लग लगेंगी। ऑफिस में किसी से डेटिंग का प्रस्ताव मिल सकता है। प्रेमी कपल के लिए आज का दिन बेहतर है।

वृश्चिक राशिः मैरिड कपल के बीच किसी बात की टेंशन रहेगी। लवर्स के लिए आज का दिन अच्छा है। एक दूसरे से ढेर सारी बातें शेयर करेंगे।

धनु राशिः लव मैरिज और प्रपोज करने के लिए आज का दिन बेहतर है। परिणाम अनुकूल आएंगे। लव कपल एक दूसरे के प्रति आकर्षित होंगे।

मकर राशिः प्रेमी-प्रेमिका के बीच तनाव रहेगा। पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है। वैवाहिक कपल एक दूसरे के साथ तालेल बिठाने की कोशिश करेगें।

कुंभ राशिः आज आपको कोई नया लवर मिल सकता है। पुराने पारिवाहिक मित्र की ओर आकर्षित होंगे। दोस्ती प्यार में बदल सकती है।

मीन राशिः लव रिलेशन में मिठास बढ़ेगी। जीवनसाथी मिलने के योग हैं। आज का दिन मैरिड और अनमैरिड दोनों कपल्स के लिए बेहतर है।

First Published on October 11, 2019 1:16 am