आज का प्रेम राशिफल, 3 मई 2018: मीन राशि वालों का रिश्ता हो सकता है पक्का, इस राशि वालों की दोस्ती बदलेगी प्यार में

मेष- आज के दिन आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। आज आपकी पार्टनर के साथ कुछ मतभेद हो सकती है। लेकिन बातचीत के जरिए इसे हल किया जा सकता है। वहीं, इस राशि के कुछ जातकों की दोस्ती आज प्यार में बदलने वाली है।

वृषभ- वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी अच्छा है। आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो सकती है जो आपको चोरी-छिपे पसंद करता है। आप उस शख्स के साथ कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं। इससे आप दोनों और करीब आएंगे।

मिथुन- इस राशि के जातक आज अपने प्यार का खुलकर इजहार कर सकते हैं। इसके लिए आज का दिन काफी अच्छा है। आप खुद को आज काफी रोमांटिक महसूस करेंगे। इससे आपका मन खुशनुमा बना रहेगा। आप दोस्तों को साथ घूमने भी जा सकते हैं।

कर्क- कर्क राशि के लोगों को आज के दिन अपने पार्टनर के साथ मजाक करते वक्त सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसा हो सकता है कि पार्टनर आपकी किसी बात की बुरा मान जाए। इसके अलावा आप अपने काम में थोड़ा व्यस्त रह सकते हैं।

सिंह- सिंह राशि वालों की जिंदगी में आज किसी नए शख्स की आगमन होने वाला है। आप इससे शुरू में थोड़ा शर्माएंगे लेकिन बाद में सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। आप चाहें तो इस काम में अपने दोस्त की मदद भी ले सकते हैं।

कन्या- कन्या राशि के लोगों को आज दोस्तों का साथ मिलेगा। आप दोस्तों से ढेर सारी बातें करेंगे। ये दोस्त आपको किसी नए साथी से मिलवाने में भी आपकी मदद कर सकते हैं। इसलिए आप अपने दिल की बातें इनसे साझा करने में ना हिचकें।

तुला- तुला राशि के उन जातकों के लिए आज का दिन काफी अच्छा है जो पिछले कई दिनों से दूसरी शादी करने की तलाश में हैं। आज आपकी उस शख्स से मुलाकात हो सकती है, जिसके साथ आप अपना पूरा जीवन बिताना चाहेंगे।

वृश्चिक- आज का दिन आपके लिए अपने प्यार का इजहार करने का दिन है। इसलिए आप अपनी डर और शर्म को छोड़कर अपने दिल की बात कह दें। अगर आप ईमानदारी से अपनी बात रखते हैं तो इससे आपका साथी काफी प्रभावित होगा।

धनु- इस राशि के जातकों की उनके पार्टनर के साथ थोड़ी लड़ाई हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे कि आप दोनों ही एक-दूसरे के लिए खास हैं। इसलिए किसी छोटी सी बात को बहुत लंबा ना खिंचे। आप बातचीत के जरिए अपनी समस्या का समाधान ढूंढे।

मकर- मकर राशि के लोगों का आज का दिन अपने पार्टनर के साथ बिताना चाहिए। आप दोनों साथ में डिनर के लिए जा सकते हैं। इस आप अपनी पुरानी यादों को साझा करें। इससे आपके रिश्ते में मजबूती और ताजगी दोनों आएगी।

कुंभ- इस राशि के जातकों की दोस्ती आज प्यार में बदल सकती है। इस दौरान आपको सामने वाले शख्स के मूड को ध्यान में रखने की जरूरत होगी। इसके अलावा आप अपनी ओर से यह सुनिश्चित कर लें कि वह शख्स भी आपके लिए ऐसा ही ख्याल रखता हो।

मीन- मीन राशि के वे जातक जिनकी शादी को लेकर पिछले कई दिनों से बातचीत चल रही है, उनके लिए यह दिन काफी अच्छा है। आज आपका रिश्ता पक्का हो सकता है। इससे आप काफी प्रसन्न महसूस करेंगे। और घर में भी हंसी-खुशी भरा माहौल रहेगा।

First Published on May 3, 2018 5:57 am