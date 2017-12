आज का प्रेम राशिफल, 30 दिसंबर 2017: सिंह राशि वालों को मिलेगा पार्टनर का सहयोग, इस राशि वालों की तय हो सकती है शादी

मेष– पति-पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा। आज आपको प्यार में सफलता मिलेगी। आपके प्रयास से आपका पार्टनर खुश होगा। किसी व्यक्ति की बातों से प्रभावित हो सकते हैं। किसी तरह का सेलिब्रिशन भी हो सकता है।

वृषभ– पार्टनर के साथ विवाद भी हो सकता है और बाद में सब ठीक हो जाएगा। समय और जगह देखकर बात करें। आपसे ज्यादा उम्र का कोई व्यक्ति आपकी ओर अट्रैक्ट हो सकता है। अपनी भावनाएं किसी पर ना थोपें। आज का दिन पार्टनर का सहयोग मिलेगी।

मिथुन– पति-पत्नी के बीच संबंध मधुर रहेंगे। प्रेम संबंधों का बनाए रखने के लिए कुछ बातें इग्नोर करनी पड़ेगी। प्रेमी से शारीरिक सुख मिल सकता है। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है।

कर्क– पार्टनर के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करेंगे। एक्स्ट्रा अफेयर से दूर रहें। पार्टनर की सेहत का ख्याल रखेंगे। कपड़े और खाने-पीने की चीजों पर पैसा अधिक खर्च होगा। पति-पत्नी बाहर घूमने जा सकते हैं।

सिंह– प्रेमी से कोई उपहार मिल सकता है। काम से बाहर जा सकते हैं। पार्टनर को आपकी मदद से फायदा होगा। लव लाइफ में खुशी और तालमेल रहेगा। जो किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा है।

कन्या– पति-पत्नी के बीच प्यार बना रहेगा। अपनी वाणी पर संयम रखें। नए दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। आपकी कोई बात पार्टनर को परेशान कर सकती है। पार्टनर की ओर से सुख मिलेगा।

तुला– आज का दिन प्रेमी के साथ अच्छा बीतेगा। अपने से ज्यादा उम्र वाले किसी इंसान की और आप आकर्षित भी हो सकते हैं। विवाह के योग बन रहे हैं। प्रेमी के साथ घूमने जा सकते हैं।

वृश्चिक- पति-पत्नि घूमने का प्लान बना सकते हैं। आज के दिन बनने वाले संबंध ज्यादा समय तक चलेंगे। पति-पत्नी के आज का दिन अच्छा होगा। पार्टनर से सुख मिल सकता है। खर्चे बढ़ सकते हैं। प्रेमी से उपहार मिलेगा।

धनु- पार्टनर के साथ कुछ रोमांटिक पल बिताने के लिए समय जरुर निकालें। पति-पत्नी के बीच अनबन हो सकती है। कोई छोटी बात आपको ज्यादा परेशान कर सकती है। अपनी वाणी पर संयम रखें। प्रेमी से अपने संबंधों को लेकर गंभीर बात कर सकते हैं।

मकर– यदि प्रेम संबंध पुराने हैं तो भी अपनी पसंद-नापसंद और भावनाएं प्रेमी पर न थोपें। प्रेमी से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। पार्टनर के साथ बाहर जा सकते हैं। खर्चें बढ़ सकते हैं। आपकी रिलेशनशिप के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा।

कुंभ– अपनी भावनाएं किसी को शेयर ना करें। शादी के योग बन रहे हैं। पार्टनर की कोई बात आपको परेशान कर सकती है। आपकी किसी बात से पार्टनर परेशान हो सकती है। आज प्रेमी की ओर से खुशखबरी मिलेगी।

मीन– अविवाहित लोगों की शादी की बात चल सकती है। प्रेमी की तरफ से गिफ्ट मिलेंगे। प्रेमी को समय दें और बातचीत जारी रखें। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप ज्यादा समय तक चल सकती है। प्रेमी को समय दें और बातचीत जारी रखें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on December 30, 2017 6:13 am