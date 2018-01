आज का प्रेम राशिफल, 28 जनवरी 2018: कर्क राशि वाले रहेंगे रोमांटिक, तुला राशि वालों को मिल सकता है शादी का प्रपोजल

मेष – आज पार्टनर से मिलने के लिए उत्सुक रहेंगे। आज का दिन रोमांस में गुजरेगा। इस राशि के लोगों का मन उत्साहित रहेगा। पति-पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा। अविवाहित लोग प्रेमी को समय देंगे।

वृषभ – प्रेमी के साथ किसी यात्रा पर जाने का प्लान बन सकता है। पार्टनर के साथ मन मुटाव होने की संभावना है। अपनी भावनाएं किसी पर नहीं थोपें। वाणी पर संयम रखें। मन में प्रसन्नता रहेगी। आपसे ज्यादा उम्र का कोई व्यक्ति आपकी ओर अट्रैक्ट हो सकता है।

मिथुन – प्रेमी से शारीरिक संबंध मजबूत हो सकते हैं। प्रेम संबंधों का बनाए रखने के लिए कुछ बातें इग्नोर करना पड़ेगा। आज पार्टनर से बहस करने से बचें। जज्बाती होने से कई छोटे मुद्दे बढ़ सकते हैं। नई रिलेशनशिप शुरू करने के लिए समय अनुकूल है। पति-पत्नी के बीच रिश्ते सामान्य रहेंगे।

कर्क – शाम को प्रेमी के साथ समय बिताएंगे। आज आपका मूड रोमांटिक रहेगा। पार्टनर की कोई बात आपको परेशान कर सकती है। पार्टनर के साथ घूमने का प्लान बना सकते हैं।

सिंह – आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप सफल हो सकती है। प्रेमी से कोई उपहार मिल सकता है। आज नए रिश्ते में व्यस्त रहेंगे। आज पार्टनर आपको प्यार का इजहार कर सकता है। लव लाइफ में खुशी और तालमेल रहेगा। पार्टनर के साथ समय बिताएंगे।

कन्या – किसी बात को लेकर पार्टनर से झगड़ा हो सकता है लेकिन बाद में सब सही हो जाएगा। पार्टनर की तरफ से आज आपको खूब प्यार मिल सकता है। प्रेमी के मन का ख्याल रखें। प्रेमी की सेहत का ख्याल रखें। बाहर घूमने का प्लान बन सकता है।

तुला – अविवाहित लोगों को शादी के लिए प्रपोजल मिल सकता है। कुछ लोगों के विवाह के योग हैं। आज का दिन पति-पत्नी के लिए अच्छा रहेगा। पार्टनर की कोई बात आपको परेशान कर सकती है। पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं। अपने से ज्यादा उम्र वाले किसी इंसान की और आप आकर्षित हो सकते हैं।

वृश्चिक – आज से शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगी। आज आप किसी की ओर आकर्षित हो सकते हैं। अपनी भावनाएं ना थोपें। पार्टनर के साथ समय बिताएंगे। आपकी किसी बात से पार्टनर परेशान हो सकता है।

धनु – पति-पत्नी के बीच अनबन हो सकती है। आज के दिन आप खुश रहेंगे। पार्टनर से अच्छी खबर मिल सकती है। प्रेमी से अपने संबंधों को लेकर गंभीर बात कर सकते हैं।

मकर – आप जितना सहज और सच्चे रहेंगे उतना ही लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। प्रेमी की आज कोई बात परेशान कर सकती है, जिससे आप निराश रहेंगे। इस सप्ताह अविवाहित लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। प्रेमी से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें।

कुंभ – कुंभ राशि के जातक किसी दोस्त की ओर आकर्षित होंगे। आज आपका मूड रोमांटिक रहेगा। जो लोग किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे हैं उन्हें सफलता मिलेगी।

मीन – अविवाहित लोगों की शादी की बात चल सकती है। काम के सिलसिले में आप बाहर जा सकते हैं। प्रेमी की सेहत को लेकर चिंता करेंगे। नई संभावना पर गंभीरता से विचार करें। पति-पत्नि के बीच मन-मुटाव हो सकता है।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on January 28, 2018 9:53 am